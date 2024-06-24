ضبط سيارة محملة بدجاج نافق قبل توزيعها في السوق السوداء بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز يوسف الصديق، لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية والمرور على المخابز البلدية وحملات على مخارج ومنافذ المركز لضبط المخالفين وعمليات التهريب.

ضبط 400 كجم دواجن نافقة وغير صالحة للإستخدام الآدمي بالفيوم

وتمكنت الحملة من تم التمكن من ضبط سياره ربع نقل عقب مطارده طويله مغطاه بالقماش ومحملة بعدد 400 كجم دواجن نافقه وغير صالحه للإستخدام الآدمي والحيوانى والطيور والأسماك بناء على تقرير الطب البيطرى بالفيوم.

تضمنت اقوال المتهم المقيم خارج محافظه الفيوم نقل المضبوطات إلى مصانع بروتين بالقاهرة، وتم تسليم المتهم لمركز الشرطه المختص، كما تم تسليم السياره لمركز الشرطه المختص.

وتم التحفظ على المضبوطات بعيدا عن متناول الإنسان والحيوان حفاظا على البيئه والصحه العامه لحين ورود قرار من النيابه العامة باعدام المضبوطات.

ومن جانبه أكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية.

ووجه وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بإتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.