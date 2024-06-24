ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

جامعة دمياط تؤكد تذليل أي عقبات من شأنها تأخير مناقشة الماجستير والدكتوراه

جانب من الحدث
جانب من الحدث
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

انعقد اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة دمياط رقم (159) برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات.

استهل الدكتور حمدان ربيع المجلس بالترحيب  بالحضور مؤكداً على  ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن كل ما يخص طلاب الدراسات العليا والبحث العلمي، وتذليل أية معوقات من شأنها تأخير مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه.

ووجه بضرورة الاهتمام بالنشر العلمى والدولى من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والعمل على ربطها بقضايا المجتمع المدني، ثم انتقل لمناقشة موضوعات المجلس.

الدراسات الماجستير أو الدكتوراه المنظومة التعليمية بالمنظومة التعليمية طلاب الدراسات العليا قطاع الدراسات العليا والبحوث