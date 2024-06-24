جامعة دمياط تؤكد تذليل أي عقبات من شأنها تأخير مناقشة الماجستير والدكتوراه

انعقد اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة دمياط رقم (159) برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولى رئيس الجامعة، وبحضور عمداء ووكلاء الكليات.

استهل الدكتور حمدان ربيع المجلس بالترحيب بالحضور مؤكداً على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن كل ما يخص طلاب الدراسات العليا والبحث العلمي، وتذليل أية معوقات من شأنها تأخير مناقشة رسائل الماجستير أو الدكتوراه.

ووجه بضرورة الاهتمام بالنشر العلمى والدولى من أجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة والعمل على ربطها بقضايا المجتمع المدني، ثم انتقل لمناقشة موضوعات المجلس.