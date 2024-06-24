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الإثنين 24 يونيو 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دفن سائق وزارة الزراعة بالفيوم بعدما أنهى حياته قفزًا من الطابق الـ15

جانب من جنازة سائق
جانب من جنازة سائق وزارة الزراعة
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شيع المئات من أهالى قرية طبهار بمحافظة الفيوم، جثمان الشاب خالد احمد عوض، الذي يعمل سائق بوزارة الزراعة، بمقابر أسرته بقرية طبهار التابعة لمركز أبشواي بعد خروج جثمانه من مشرحة زينهم بمحافظة القاهرة، والذى ألقى بنفسه مساء أمس من الطابق الـ 15 بوزارة الزراعة بحي الدقي.

دخلت أسرة سائق وزارة الزراعة فى حالة هستيرية من البكاء والعويل

وسادت حالة من البكاء والنياح الشديدين بين جميع السيدات ودخولهم في حالة أنهيار وبكاء شديد ودخلت أسرة سائق وزارة الزراعة فى حالة هستيرية من البكاء والعويل وأصيب بعضهم بحالة إغماء.

وشهدت مراسم دفن سائق وزارة الزراعة حالة من الحزن الشديد الذى سيطر على أهالى القرية، حيث تعالت الدعوات والرحمات له وامتلأت صفحات التواصل الاجتماعى فيس بوك بنعى الشاب الخلوق والخدوم والذى لم يكن يتأخر أبدًا عن أي شخص من أهالى القرية .

حيث أقيم أهالي القرية من الشباب والنساء والرجال جنازة سائق وزارة الزراعة على داخل مسجد عبدالله مؤمن، تشييعه إلى مثواه الأخير بمقابر أسرته .

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