انطلاق فعاليات قوافل أنت الحياة بتنظيم «حياة كريمة» بقنا

صرح عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا بأن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا تابع فعاليات وأنشطة مبادرة قوافل أنت الحياة، التي تنظمها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع محافظة قنا وعدد من المديريات الخدمية ومؤسسات المجتمع المدني، لمدة 3 أيام بقرية الحراجية التابعة لمركز قوص، وذلك خلال الفترة من 23 إلي 25 يونيو الجارى، تأتى هذه المبادرة في إطار الدور المجتمعي والتنموي لمؤسسة حياة كريمة.

فاعليات قوافل أنت الحياة انطلقت من مدرسة الشهيد مصطفى بخيت الإعدادية بقرية الحراجية



قال المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن فاعليات قوافل أنت الحياة، انطلقت بالأمس من مدرسة الشهيد مصطفى بخيت الإعدادية بقرية الحراجية، مشيرا إلى أن فعاليات المبادرة تتضمن أنشطة طبية ، ثقافية ، رياضية ، مكافحة إدمان ، مسرح طفل ، ورش عمل للأطفال والسيدات ، محدودى الدخل ، قوافل بيطرية ، لافتا إلى أن القافلة تستهدف كل الفئات ( الشباب ، ذوى الهمم ، الأطفال ، الغارمات ) .



وأوضح عبد الباقي أن ️ قوافل أنت الحياة استقبلت 500 حالة شملت العيادات الباطنة والعظام والجراحة والنسا وتنظيم الأسرة والأطفال ومعمل للتحاليل، كما استقبلت قافلة مصر الخير للغارمين 270 حالة وتم استلام المستندات الخاصة بالحالات ، هذا بالإضافة إلى أن صندوق مكافحة الادمان والتعاطي استهدف حوالى ٣٥٠ طفل و١٢٠ سيدة فى ندوات توعية وأنشطة للأطفال، في الوقت الذي استقبل فيه برنامج محو الأمية ٧٠ حالة تم إجراء استكتابات فورية لهم.

وأضاف المتحدث الرسمي لمحافظة قنا أنه تم تقديم عروض مسرحية وعروض تنورة استهدفت نحو ٥٠٠ طفل وسيدة، كما تم تقديم مواهب غنائية لمتطوعي المؤسسة وعقد ندوات توعية والعاب ترفيهية ، وعمل فاعلية التخييم استهدف نحو ٢٠٠ طالب وطالبة، وعمل ورش الرسم للأطفال بمشاركة متطوعي صندوق مكافحة الادمان ومتطوعي حياة كريمة استهدفت نحو ١٠٠ طفل، هذا بالإضافة الى قافلة بيطرية استهدفت الكشف على عدد ٥٥٨ من الماعز والخيول والابقار والجاموس.



وأكد عبد الباقي أن القيادة السياسية تعمل على توفير الخدمات للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا لتوفير الحياة الكريمة لهم ، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا في التعاون مع مختلف المؤسسات بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة ، مثمنا الجهد الذي يُبذل من قبل مسؤولي المؤسسة في دعم الفئات الأولي بالرعاية .

ومن جانبهم قدم مسئولو مؤسسة حياة كريمة ، الشكر لمحافظ قنا و نائب المحافظ ولكافة الجهات المشاركة بقوافل أنت الحياة، على ما أولوه من اهتمام لتنفيذ فعاليات القافلة التنموية الشاملة لخدمة أهالي القرى الاكثر احتياجا بالمحافظة.

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