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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

كفر الشيخ تُجري تجربة لمواجهة تسرب غاز كلور

من محطة مياه شرب

تجربة لمواجهة تسرب
تجربة لمواجهة تسرب غاز في شركة مياه الشرب
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تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، سيناريو محاكاة لمواجهة تسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب الرئيسية( 2)، بميدان النصر، بمدينة كفرالشيخ، وذلك بمشاركة الحماية المدنية والمرور ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ وفريق السلامة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ومكتب المستشار العسكرى وإدارة الشبكة الوطنية بالمحافظة، وذلك فى إطار إستعدادات مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمواجهة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر والتدريب على مواجهة الأزمات.

تنفيذ سيناريو المحاكاة بفريق مدرب من السلامة المهنية بشركة المياه


‏أوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تنفيذ سيناريو المحاكاة بفريق مدرب من السلامة المهنية بشركة المياه على مواجهة تسرب غاز الكلور من إسطوانة زنة «طن» وتم التعامل وغلق التسرب من قبل عمال متدربين من فريق السلامة المهنية بالشركة يرتدون الزى الواقى، كما تم عمل الإسعافات الأولية من جانب الإسعاف لفرد من شركة مياه الشرب وتم إسعافه وعمل جلسات تنفس صناعى فى الحال، حيث تواجد سيارتين إسعاف وسيارتين للحماية المدينة وسيارتين لكسح المياه من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وتم رش المنطقة المحيطة بمكان التسرب بالمياه لتخفيف انبعاث الغاز وعدم انتشاره.

وجه محافظ كفرالشيخ، الشكر لفريق العمل القائم على تنفيذ سيناريو المحاكاة، من شركة مياه الشرب والحماية المدنية ومرفق الإسعاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، والجهات المعاونة.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، ونصر عبدالهادى، مدير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وعدد من القيادات التنفيذية.

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