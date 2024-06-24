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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

جالانت يؤكد للمبعوث الأمريكي التزامه بتحسين الوضع على الحدود الشمالية

وزير الدفاع الإسرائيلي،
وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت
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أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي بأن يوآف جالانت أكد للمبعوث الأمريكي، عاموس هوكشتاين، التزامه بتحسين الوضع الأمني على الحدود الشمالية، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل، أبلغ جالانت، اليوم الاثنين، هوكشتاين، أن الانتقال إلى المرحلة "ج" في الحرب على غزة سيؤثر على جميع الجبهات، بما في ذلك "حزب الله". وفقًا لما ذكرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وتعني المرحلة "ج" وفقًا للصحيفة: "القتال منخفض الكثافة"، حيث يهدف الجيش إلى اجتثاث الجيوب المتبقية لحركة حماس في قطاع غزة، في الوقت الذي يسعى فيه المستوى السياسي الإسرائيلي إلى إيجاد سلطة حاكمة بديلة لحماس في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن مكتب جالانت، والذي نقلته الصحيفة، أن جالانت وهوكشتاين ناقشا خلال اجتماعهما في واشنطن، الإجراءات المطلوبة لتحقيق إطار عمل يسمح للسكان الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم التي نزحوا منها نتيجة الاشتباكات المتصاعدة مع حزب الله.

أكد جالانت أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات، سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية، مشيرًا إلى احتمالية توسع الاشتباكات مع "حزب الله" إلى حرب شاملة.

يوآف جالانت غزة حماس