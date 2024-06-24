أزمة مباراة القمة.. رابطة الاندية تهدد الزمالك "لعب اللقاء أو العقوبات"

اكدت رابطة الأندية المحترفة برئاسة النائب أحمد دياب أنها لم تعتذر للزمالك عن تصريحات ثروت سويلم .. لكن أكدت أنه خانه التوفيق في حديثه.

وأشارت الرابطة أنها لم تعرض إقالة عامر حسين من الإشراف على إدارة المسابقات كما يتداول بعض مسؤولي الزمالك؟

وأضافت الرابطة أنها عرضت على الزمالك جدول الدوري وترتيب المباريات جاء بنفس السيمترية للأهلي والزمالك .. كلاهما تأجل له 7 مباريات قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية .. والأهلي تأجل له مباراتين إضافيتين بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية،

واختتمت الرابطة فى تهديد واضح لادارة القلعة البيضاء ان قرار اللعب من عدمه هو قرار مجلس ادارة الزمالك و الرابطة ملتزمة باللائحة و تطبيق بنودها.

وذلك وفقًا للمادة رقم 51 من قانون العقوبات بالاتحاد المصري لكرة القدم، التي تنص علي إذا انسحب فريق من مباراة ثم استكمل باقي المسابقة فإنه يتعرض لهذه العقوبات:

- غرامة مالية يحددها مجلس إدارة اتحاد الكرة.

- إذا لم يحضر الزمالك لملعب المباراة سيكون مهزومًا بثلاثية نظيفة.

- خصم 3 نقاط من رصيده في نهاية الموسم الحالي.

- خصم نقاط المباراة التي اعتبر فيها مهزومًا، ويتم تحديد ترتيب الفريق في جدول المسابقة بعد خصم نقاط المباراتين.

- معاقبة كل من له صلة بقرار الانسحاب، وفقًا لتقرير الحكم والمراقبين.

ومن جهة أخرى ورغم الأزمة تقرر تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وجاء قرار تعيين طاقم حكام أجنبي بناء على طلب النادي الأهلي.