وزير الدفاع الإسرائيلي يبلغ واشنطن بالانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب على غزة

أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الاثنين المبعوث الأمريكي الخاص، عاموس هوكشتاين، أن الانتقال إلى المرحلة "ج" في الحرب على غزة سيؤثر على جميع الجبهات، بما في ذلك "حزب الله". وفقًا لما ذكرته صحيفة (تايمز أوف إسرائيل).

وتعني المرحلة "ج" وفقًا للصحيفة: "القتال منخفض الكثافة"، حيث يهدف الجيش إلى اجتثاث الجيوب المتبقية لحركة حماس في قطاع غزة، في الوقت الذي يسعى فيه المستوى السياسي الإسرائيلي إلى إيجاد سلطة حاكمة بديلة لحماس في القطاع.

وجاء في بيان صادر عن مكتب جالانت، والذي نقلته الصحيفة، أن جالانت وهوكشتاين ناقشا خلال اجتماعهما في واشنطن، الإجراءات المطلوبة لتحقيق إطار عمل يسمح للسكان الإسرائيليين بالعودة إلى منازلهم التي نزحوا منها نتيجة الاشتباكات المتصاعدة مع حزب الله.

أكد جالانت أن إسرائيل مستعدة لكل السيناريوهات، سواء كانت عسكرية أو دبلوماسية، مشيرًا إلى احتمالية توسع الاشتباكات مع "حزب الله" إلى حرب شاملة.