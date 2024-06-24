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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أزمة القمة.. الزمالك لم يكشف عن موقف رسمى خلال اجتماع الوزير

الزمالك
الزمالك
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انتهى منذ قليل الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة الزمالك مع أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة، إن الاجتماع انتهى دون إبداء الزمالك قرار رسمي بشأن خوض مباراة القمة امام الاهلي من عدمها والاستمرار على موقفه من الانسحاب.
 

طلبات الزمالك 


وتابع أن الزمالك عرض طلباته على وزير الرياضة وهي إقالة عامر حسين من لجنة المسابقات و رحيل بيريرا عن رئاسة لجنة الحكام و تحويل ثروت سويلم و أحمد الغندور للتحقيق.

واضاف أن الزمالك يجتمع حاليا في منزل حسين لبيب لمناقشة فكرة خوض المباراة أم الاستمرار على موقفه وتحديد موعد السابعة مساءا للإعلان رسميا عن موقفهم.

الزمالك اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ازمة لقاء القمة الأهلى الاهلي والزمالك