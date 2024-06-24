الخميس.. "لعبة النهاية" و"أوبرا العتبة" على مسرح الطليعة

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، عرضين "لعبة النهاية" و"أوبرا العتبة"، وذلك الخميس المقبل، الموافق 27 يونيو الجاري، على مسرح الطليعة بالعتبة.

والعرضان من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة المخرج عادل حسان، ويقدم عرض "لعبة النهاية" في الثامنة مساء بقاعة صلاح عبد الصبور، بينما عرض "أوبرا العتبة" في التاسعة والنصف مساء بقاعة زكي طليمات.

"لعبة النهاية" من تأليف صمويل بيكيت، ومن إعداد وإخراج السعيد قابيل، ديكور ودعاية أحمد جمال، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة إبراهيم الفرن، تمثيل د. محمود زكي، محمد صلاح السيسي، لمياء جعفر، محمد فوزي الريس.

أما "أوبرا العتبة" كتابة وإخراج هاني عفيفي، ديكور عمر غايات، أزياء مي كمال، إعداد موسيقي حازم الكفراوي، دعاية أحمد مجدي، ومن بطولة: محمد عبدالفتاح، دعاء حمزة، بالاشتراك مع رنا عاصم، بكر محمد، أحمد سعد، هاجر عوض، أمينة صلاح الدين، إياد رامي، غناء أوبرالي روجينا صبحي، محمود ايهاب.