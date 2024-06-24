زي النهاردة.. هزيمة العثمانيين على يد محمد علي باشا والي مصر

يمر علينا اليوم الإثنين الموافق 24 من شهر يونيو، العديد من الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الهامة ومنها :

عام 1374 - الاسكتلنديون يهزمون الإنجليز في معركة بانوكبيرن ويعلنون استقلال اسكتلندا.

عام1497 - جون كابوت يهبط بجزيرة نيوفاوندلاند الكندية، ليكون أول مستكشف أوروبي بعد الفايكنج ـ ينزل بهذه المنطقة من أمريكا الشمالية.

عام1529 - التوقيع على معاهدة سلام لإنهاء الحرب الأهلية في سويسرا.

1717 - تأسيس المحفل الماسوني الأول في لندن.

1839 - نشوب معركة نسيب بين الدولة العثمانية ووالي مصر محمد علي باشا والتي انتهت بهزيمة العثمانيين وفتحت الطريق أمام إبراهيم باشا للوصول إلى عاصمة دولة الخلافة لولا تدخل الدول الأوروبية الذي حال دون ذلك.

1859 - نشوب معركة سولفرينو بين فرنسا والنمسا والتي كانت السبب المباشر لتأسيس الصليب الأحمر على يد السويسري جان هنري دونانت.

1910 - غزت اليابان كوريا.

1926 - إجهاض محاولة انقلاب في إسبانيا ضد الدكتاتور بريمو دي ريفيرا.

1932 - استقلال وإعلان الدستور في تايلاند.

1963 - زنجبار تنال الحكم الذاتي تحت الوصاية الإنجليزية.

1965 - خلع حاكم إمارة الشارقة الشيخ صقر بن سلطان القاسمي، وتولي الشيخ خالد بن محمد القاسمي حكم الإمارة مكانه.

1977 - انتخاب حسن جوليد رئيسًا لجمهورية جيبوتي ليكون أول رئيس لها.

1978 - اغتيال رئيس الجمهورية العربية اليمنية أحمد حسين الغشمي عن طريق رسالة مفخخة نقلها له مبعوث رئيس جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية.

1983 - قطع العلاقات بين سوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية.

1985 - مركبة الفضاء ديسكفري تنطلق وعلى متنها العربي الأمير سلطان بن سلمان.



2010 - نائبة رئيس الحكومة الأسترالية جوليا غيلارد تتولى رئاسة الوزراء بعد تنحي رئيس الوزراء كيفن رود من منصبه في محاولة من حزب العمال الحاكم تجنب الهزيمة في الانتخابات العامة، وبذلك تصبح غيلارد أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ أستراليا..

2016 - المملكة المتحدة تصوت لصالح خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أعلن أنه سيستقيل من منصبه في أكتوبر المقبل.

2018 -الإعلان عن فوز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بِولايةٍ رئاسيَّةٍ ثانية بعد أن حصد ما نسبته 52.59% من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسيَه المبكرة.

السلطات السعودية تعلن رسميا رفع حظر قيادة المرأة السعودية للسيارة.

2019 - اختيار مدينتي ميلانو وكورتينا دامبيدزو لاستضافة كُلٍ من الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 والألعاب البارالمبيَّة الشتويَّة.

2022 - المحكمة العليا في الولايات المتحدة تُصدر حُكمًا في قضية دوبس ضد منظمة جاكسون مُفاده أن دستور الولايات المتحدة لا يُعطي أي حق للإجهاض.

