المخرج أحمد شفيق يشيد بأداء أبطال وصناع فيلم "اللعب مع العيال"

أعرب المخرج أحمد شفيق عن سعادته بمشاهدة الفيلم الكوميدي الاجتماعي "اللعب مع العيال"، والمعروض دور العرض السينمائية، مشيدا بصناع العمل.

ونشر المخرج أحمد شفيق على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورتين له عقب مشاهدة الفيلم معلقا، "الف مبروك يا محمد".

وتابع أحمد شفيق: حقيقي فيلم هادف وراقي للأسره كلها، استمتعت جداً من اللحظة الأولي وضحك عالي جدا، مبروك لكل أصدقائي اللي شاركوا في العمل سواء قدام الكاميرا أو خلف الكاميرا، وطبعا كل ده تحت قيادة المخرج الكبير الأستاذ شريف عرفة اللي بقوله الف مبروك كالعادة نجاح.. ابدعتوا جميعاً حقيقي وشكرا لكم.

الفيلم من بطولة الفنانين: محمد إمام، أسماء جلال، باسم سمرة، مصطفى غريب، دينا محسن، بيومي فؤاد، حجاج عبدالعظيم، سليمان عيد، وفاء السيد، هشام منصور، سحر عبدالحميد، ومن تأليف وإخراج شريف عرفة.

وقد عرض للمخرج أحمد شفيق في الموسم الرمضاني السابق 2024 مسلسل "كوبرا" في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، وهو مسلسل ذات الـ15 حلقة، والذي تدور أحداثه في إطار الدراما الشعبية، حيث صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، يواجه الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.

المسلسل من بطولة الفنانين: محمد إمام، مجدي كامل، هشام إسماعيل، علاء مرسي، محمد أسامة، دنيا ماهر، منة فضالي، محمد ثروت، محمود عبدالمغني، محمود البزاوي، أحمد فتحي، ألحان المهدي، أيمن عزب، مريم الجندي، أحمد بحر، سلوى عثمان، حجاج عبدالعظيم، وآخرون، والعمل من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وبمشاركة أحمد دعية، وإخراج أحمد شفيق.