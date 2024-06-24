سكرتير عام البحيرة يناقش التيسير على ذوي الهمم في التقديم للجنة التجنيد

عقد اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام بمحافظة البحيرة، اليوم الأحد، اجتماع تنسيقي للجنة التجنيد المنوط بها إستقبال واستلام ملفات أبناء محافظة البحيرة من القادرون باختلاف تيسيراً عليهم وعلى ذويهم.

وأكد السكرتير العام للمحافظة، علي أن هذا الإجتماع يأتي إستكمالاً للإجتماعات السابقة المنعقدة لوضع الترتيبات والإعدادات اللازمة لعقد اللجنة التجنيدية الطبية لإجراء الكشف الطبي علي المتقدمين للتجنيد من ذوي الهمم، وكذا إعداد برنامج الاحتفالية الكبرى المقررة لتسليم الشهادات لذوي الهمم.

كما أكد اللواء محمد شوقي بدر، أن القيادة السياسية تضع نصب أعينها أبنائنا من ذوي الهمم وتقدم لهم يد العون والمساعدة والرعاية والاهتمام في كافة مجالات الحياة بما ييسر عليهم وعلى ذويهم ويمكنهم من الحصول علي حقوقهم بشكل جيد، وأن هذا الإهتمام يتجسد في تلك اللفتة العظيمة التي قامت بها القوات المسلحة درع الوطن في تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات الممكنة لذوي الهمم وذويهم في نهو إجراءات استخراج الشهادات العسكرية.

وأضاف أنه بالتنسيق والتواصل المستمر مع رئيس قسم تجنيد وتعبئة البحيرة وبالمشاركة المتميزة المستشار العسكري للمحافظة تم عقد عدة اجتماعات تنسيقية بمشاركة كافة الجهات المعنية (التربية والتعليم - جامعة دمنهور - الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي) لوضع الإستراتيجية المناسبة لعمل اللجنة التجنيدية وتحديد الإجراءات الإدارية والفنية المطلوبة من تلك الجهات بما يسهم في إخراج عمل اللجنة بالشكل والدقة المطلوبة.

أشار السكرتير العام، بأن هذا الإجتماع هدفه هو وضع اللمسات النهائية والترتيبات اللازمة لانعقاد اللجنة التجنيدية لتوقيع الكشف الطبي علي المتقدمين من ذوي الهمم لنهو موقفهم التجنيدي واستخراج الشهادات العسكرية والمقرر إنعقادها يوم الخميس الموافق 2024/6/27 بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فضلاً عن إعداد البرنامج المناسب للإحتفالية الكبري المقرر إقامتها يوم الأربعاء الموافق 2024/7/3 بقصر الثقافة بدمنهور لتكريم وتسليم الشهادات لذوي الهمم، بما يخرج تلك الإحتفالية بالشكل المشرف للمحافظة ويضفي السعادة علي ذوي الهمم وذويهم.

ومن جانبه أعرب رئيس قسم تجنيد وتعبئة البحيرة عن شكره وتقديره لدعم المحافظة في تقديم كافة التسهيلات والدعم اللوجيستي لإنجاح عمل تلك اللجنة ومساعدتها في إنجاز مهامها علي أكمل وجه، مضيفاً أن الإجتماعات التنسيقية السابقة سارت بنسق بناء وحققت أهدافها من خلال ما لمسه من المشاركة الإيجابية لكافة الجهات المشاركة والدعم القوي الذي تلقته اللجنة من السكرتير العام للمحافظة والذي حرص منذ البداية علي تذليل أي معوقات تواجه عمل اللجنة وتكليف كافة الجهات المشاركة ببذل الجهود اللازمة للمساعدة في نجاح عمل اللجنة وتحقيق أهدافها.

مكان تلقي طلبات ذوي الهمم للتجنيد في البحيرة

كما أشار بأنه سيتم تلقي طلبات ذوي الهمم المتقدمين للجنة على مدار يوم انعقادها بالمكتبة، وأنه سيتم توزيع عدد (50) من الشهادات العسكرية علي ذوي الهمم الأكثر شدة في الإعاقة وذلك بأماكن جلوسهم بالقاعة ثم التقاط صورة تذكارية بمشاركة القيادات الحاضرة للاحتفالية.