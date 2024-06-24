محافظ بني سويف يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام والتعليم الفني

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف"اليوم"تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام، للعام الدراسى" 2024/2025" بحد أدني"233 درجة"لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، وتحديد الحد الأدني للقبول بمدارس الخدمات للثانوي العام بمجموع "180" درجة وذلك بناء على المذكرة التي تقدم بها الأستاذ هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، بشأن تحديد درجات القبول بمرحلة الثانوية العامة.

واعتمد المحافظ تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني للعام الدراسي 2024/2025 بأنواعه المختلفة (صناعي،تجاري،فندق، زراعي) .

وصدق المحافظ على تنسيق مدارس التعليم الصناعي بالسبع مراكز بالمحافظة،وهم مدارس مركز بني سويف "الشهيد محمد صفوت الصناعات المتقدمة شرق بنين " 180درجة "، وخدمات "150"درجةبني سويف الميكانيكية 190 درجة"، والخدمات "155" درجة بني سويف الكهربائية " 222 درجة"، والخدمات "175" درجة بني سويف الزخرفية "180 درجة" ، والخدمات "150"درجة بني سويف المعمارية "170درجة"،والخدمات "145"درجة بني سويف الفنية بنات "222درجة"، والخدمات "170"درجة أبشنا الفنية بنات "175 درجة"، والخدمات "150"درجةالشهيد محمد حسين جمعة الفنية بنات بتزمنت "180درجة" والخدمات "150"درجةباروط الصناعية بنين "170 درجة"، والخدمات "145"درجة باروط الفنية بنات "175 درجة" والخدمات "150"درجة.

ووصل تنسيق مدارس مركز الواسطى"الشهيد أحمد الشناوي الصناعية العسكرية بنين " 207 درجة" والخدمات "160"درجةالشهيد محمد عبد الله حسين الفنية بنات " 212 درجة" والخدمات "170"درجة "

بينما اعتمد تنسيق مدارس مركز ناصر" ناصر الفنية بنات "194" درجة ، والخدمات "160"درجةالشهيد محمود درويش الفنية بنات بالرياض "180 درجة" والخدمات "150"درجة ، ووصل تنسيق مدارس مركز اهناسيا "اهناسيا الصناعية العسكرية بنين "195 درجة" والخدمات "150"درجةاهناسيا المعمارية العسكرية بنين " 175درجة" والخدمات "150"درجةاهناسيا الفنية بنات " 207درجة" والخدمات "170"درجة .

بينما وصل درجات تنسيق مدارس مركز ببا إلى"ببا الصناعية العسكرية بنين " 205 درجة" والخدمات "170"درجةالشهيد محمد حسين عبد المنعم الفنية بنات "205 درجة" والخدمات "160"درجةأبو شربان الصناعية العسكرية بنين " 175 درجة"،والخدمات "145"درجة،حسن عبد الرحيم الفنية بنات "170 درجة" والخدمات "145"درجة،الشهيد شعبان فتحي على الفنية بنات بقميش " 170 درجة" والخدمات "145"درجة،ومدارس مركز سمسطا إلى " حسين جلال الصناعية بنين " 180 درجة" والخدمات "143"درجة،الشهيد حسام حسن عبد المعتمد الفنية بنات سمسطا " 185 درجة" والخدمات "150"درجة، كما تم تنسيق مدارس مركز الفشن إلي " الفشن الصناعية العسكرية بنين " 185 درجة" والخدمات "150"درجة، الفشن الفنية بنات " 200 درجة" والخدمات "145"درجة الفنت الشرقية الفنية بنات " 170درجة" والخدمات "145"درجة السلام الصناعية بنين بالجفادون "155 درجة"،والخدمات "143"درجة ،الفنت الصناعية بنين "155 درجة" والخدمات "142"درجة،،شنرا الفنية بنات "150 درجة" والخدمات "140"درجة .

وأقر محافظ بني سويف تنسيق مدارس التعليم الزراعي "بنين" حيث وصل تنسيق مدارس مركز بني سويف ،الي بني سويف الزراعية (155درجة) والخدمات الزراعية، ومدارس مركز ناصر،ناصر الزراعية ( 158 درجة) والخدمات "140"درجة، بينما وصل تنسيق مدارس مركز الواسطى الواسطى الزراعية (154 درجة) ، وتنسيق مدارس مركز ببا:ببا الزراعية " الشهيد حسن أحمد مبروك الزراعية العسكرية" 153 درجة" والخدمات "140"درجة، وتنسيق مدارس مركز الفشن الفشن الزراعية (145 درجة ) والخدمات "140"درجة،ومدارس مركز سمسطا سمسطا الزراعية (142 درجة) والخدمات "140"درجة .