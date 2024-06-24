شرب الماء وتجنب الكافيين أبرزها.. 8 نصائح لمواجهة موجة الطقس الحار

وجهت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للمواطنين لمواجهة موجة الطقس الحارة التي تشهدها مصر هذه الأيام .

ونصحت "الوزارة" بشرب كمية كافية من الماء والسوائل، وتجنب الكافيين (مثل القهوة والشاي) أو المشروبات التي تحتوي على الكثير من السكر، لا سيما تجنب تتناول السوائل شديدة البرودة؛ لأنها قد تسبب تقلصات في المعدة.

وأوصت بتجنب التعرض للحرارة والبقاء بعيدًا عن الشمس قدْر الإمكان، وحماية الجسم من أشعة الشمس من خلال تغطية الجلد المكشوف بملابس خفيفة، واستخدام واقٍ من الشمس وارتداء قبعة، وتجنب الأنشطة البدنية فى ارتفاع الحرارة مثل الرياضة.



وأكدت عدم ترك الأطفال أو كبار السن أو الحيوانات الأليفة في السيارات فى الطقس الحار.

من جهته، شدد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، على أهمية الإكثار من شرب المياه والعصائر الطبيعية، وعدم التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة، وارتداء الملابس القطنية والفضفاضة الخفيفة فاتحة اللون .

وتابع «عبدالغفار» أن غلق نوافذ المنازل وأماكن العمل جيدًا خلال ساعات النهار ضروري لحجب أشعة الشمس، وتفادي دخول الأتربة، مع الاستعانة بالمراوح والمبردات، وإعادة فتح النوافذ ليلاً لتهوية الأماكن .

ونصح «عبدالغفار» المواطنين من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأطفال بعدم الخروج من المنزل خلال ساعات ذروة الموجة الحارة، إلا للضرورة، موضحا أنه حالة الحاجة الضرورية إلى الخروج ينبغي تجنب التعرض للشمس بشكل مباشر قدر الإمكان، مع استخدام قبعة لحماية الرأس من الحرارة، وشرب الماء بكثرة قبل الشعور بالعطش .

وأكد «عبدالغفار» على ضرورة التوجه على الفور لأقرب مستشفى حال الشعور بأعراض الإجهاد الحراري، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، موضحًا أن أعراض الإجهاد الحراري تتضمن (الصداع، والدوخة والتشنجات في القدمين واليدين، والتعرق المفرط مع شحوب ورطوبة الجلد، والغثيان أو فقدان الشهية، وسرعة النبض، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والعطش الشديد وفقدان الوعي).