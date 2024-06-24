التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الإثنين، عدد من الباعة بسوق مطروح للخضروات والفاكهة بمدخل مدينة مرسى مطروح، بحضور رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح؛ وذلك لمناقشة تطوير السوق بالشكل الحضارى اللائق بأهالي مطروح وزائريها.



واستمع محافظ مطروح لمطالب الباعة ومشكلات السوق للعمل على سرعة حلها وجذب الباعة والمواطنين، ومنع الباعة الجائلين من وسط المدينة.

محافظ مطروح يوافق على تطوير شبكة الصرف الصحي ودورات المياه بالسوق

وصدق محافظ مطروح على أعمال تطوير شبكة الصرف الصحي ودورات المياه بالسوق بتكلفة نحو مليون ونصف، موجها بأعمال الرفع المساحى لمنطقة وسط السوق، ووضع خطة لتنظيمه مع سرعة عمل المقايسات اللازمة لاستبدال باكيات وسط السوق بمحلات تسع مزيد من الباعة وبضاعتهم من الخضر والفاكهة، والعمل على توسعة الممر وتغطية أرضية السوق بالانترلوك، ودراسة توسعة شبابيك المحلات بشكل موحد لتوفير تهوية جيدة، وعمل تغطية بالمظلات، كذلك تواجد نقطة للشرطة والمرافق.

محافظ مطروح يوجه بمراجعة تراخيص محلات الخضروات بشوارع وسط المدينة



ووجه محافظ مطروح بمراجعة تراخيص محلات الخضروات بشوارع وسط المدينة، وإغلاق غير المصرح لها وانتقال الباعة الجائلين للسوق فور الانتهاء من أعمال التطوير؛ وفق جدول زمني لا يزيد عن شهر من بدء التنفيذ.

وتخفيفاً من أعباء الباعة بالسوق مع تحقيق الاستقرار لهم، وافق محافظ مطروح على تنظيم دفع مديونيات الباعة حتى انتهاء المديونية.

محافظ مطروح: السوق يضم 120 باكية و41 محلا

يذكر أن سوق مطروح للخضار والفاكهة بمدخل مدينة مرسى مطروح، تم إنشائه في 2006 ويضم 120 باكية و41 محلا كسوق حضارى ومنع الأسواق العشوائية وتعدى الباعة الجائلين على الشوارع والأرصفة وتحقيق الاستقرار لهم داخل السوق.

محافظ مطروح يبحث سبل تطوير سوق الخضروات والفواكه

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