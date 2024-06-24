الشوط الأول.. البنك الأهلي يتقدم على البلدية بهدف هلال

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي بهدف على ضيفه بلدية المحلة، في الشوط الاول من المباراة التى تجمعهما، ضمن منافسات الجولة ٢٧ من مسابقة الدوري الممتاز.

جاءت المباراة متوسطة الاداء بسبب عوامل الطقس و تبادل كلا الفريقين الهجمات حتى تمكن محمد هلال من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة ١٩، وبعد حاول البلدية إدراك التعادل.

وانحصر اغلب فترات الشوط في منطقة وسط الملعب في ظل التراجع البدني كلا الفريقين.

دخل فريق البنك بتشكيل مكون من أحمد صبحى في مركز حراسة المرمى، وفي خط الدفاع : سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، عاصم صلاح، محمد بسيونى، اسحاق يعقوبو .

خط الوسط : محمد فتحى، احمد النادرى، محمد هلال

خط الهجوم : ياو انور، اسامة فيصل

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى

حسن شاهين، محمود قاعود، محمود سيد، كريم بامبو، سيرجى اكا، أمير مدحت، أحمد مدبولى، أيمن أشرف، جريندو.

فيما دخل الفريق الضيف بتشكيل مكون من أحمد حسين في حراسة المرمى وفي خط الدفاع: هشام حافظ، نور الزموري،أحمد العش، مؤمن راضي.

خط الوسط: أحمد كهربا، بنجامين، السيد عوض.

الهجوم: محمد عادل، وحيد محسن، حسام أشرف.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد صابر، محمود ماهر، يوسف حسين، ماجد هاني، عبدالرحمن سمانة، أحمد عثمان، إسلام مرزوق، موسى افريم، حسام حسن.