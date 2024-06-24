حريق محل بيع هواتف وأدلة جنائية.. ماذا حدث بوسط الإسكندرية ؟

في الساعات الأولى من اليوم الاثنين، التهم حريق هائل محتويات محل الييع إكسسوارات هواتف المحمول وقطع الغيار بالإسكندرية، بشارع شاكور محطة الرمل، الذي يعد واحدًا من أهم وأبرز الشوارع في المحافظة، ويسفر الحريق عن وقوع إصابات بشري.

تفاصيل الحريق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا يفيد باندلاع حريق داخل محل بأحد الموبايلات المخصصة لبيع الهواتف المحمولة واكسسوراتها بمنطقة محطة الرمل، من شرطة النجدة.

وعلى الفور توجهت الأجهزة الامنية وسيارات الحماية المدنية، والتي سيطرت على النيران ومنعت امتداد الحريق إلى المحال المجاورة، وبعد الفحص تبين أن الحريق نشب والمحل مغلق.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالعديد من سيارات الأطفاء والتي سيطرت على الحريق بشكل كامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

قرارات النيابة العامة

بالفعل أصدرت نيابة العطارين بالإسكندرية، بإشراف المستشار مصطفى سمرة المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية الكلية، اليوم الإثنين، عدة قرارات بشأن الحريق الذي نشب فجرًا بمحل لبيع الهواتف المحمولة وإكسسوارتها بمركز تجاري شهير في شارع شكور بمنطقة محطة الرمل وسط المدينة.

وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية وإستعجال تقرير الحماية المدنية وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال مسؤولى الحى عن ترخيص المحل، وإجراء معاينة لموقع الحريق.