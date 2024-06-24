الأربعاء.. "A Quiet Place: Day One" في دور العرض المصرية

ينطلق فيلم A Quiet Place: Day" “One، الجزء المنتظر من سلسلة A" "Quiet Place الشهيرة في دور العرض السينمائية، ابتداءً من 26 يونيو، والذي يكشف عن اليوم الذي أصبح فيه العالم صامتاً.

فيلم “A Quiet Place: Day One” يعيدنا إلى البداية، كاشفًا عن الأحداث المرعبة لأول يوم من الغزو الفضائي الذي أسقط البشرية، سنشاهد أصول الكائنات المرعبة والصراع المحموم من أجل البقاء الذي أرسى الأساس لهذه الملحمة المشوقة، حيث يجب على امرأة تدعى سميرة أن تنجو من غزو في مدينة نيويورك من قبل تلك المخلوقات الفضائية المتعطشة للدماء ولديها قدرة على سماع الترددات فوق الصوتية.

القصة من تأليف، جون كراسنسكي، سيناريو وإخراج مايكل سارنوفسكي، وتقوم بدور البطولة لوبيتا نيونغو، إلى جانب جوزيف كوين، أليكس وولف، ودجيمون هونسو.