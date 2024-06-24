محافظ جنوب سيناء يكرم إدارة متابعة التحصيل لتميزها في زيادة الإيرادات

كرم اللواء الدكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، نهلة سعيد قطب، مدير إدارة التحصيل بالمحافظة، وفريق عملها، وفريق العمل بالمدن، وذلك تقديرا لتميزهم في مجال عملهم، مما أدى إلى زيادة إيرادات المحافظة وارتفاع معدلات التحصيل بشكل ملحوظ خلال مؤتمر المتابعة الأسبوعي الدوري.

وحقق فريق العمل إنجازات مميزة خلال الفترة من يوليو 2023 إلى مايو 2024، بارتفاع معدلات التحصيل من نسبة 28% وصولا نسبة ٧٦٪، كذلك ارتفاع معدلات التحصيل بمدن أبو رديس، شرم الشيخ ورأس سدر.

وأكد المحافظ على أهمية دور إدارة متابعة التحصيل وفريق العمل بالمدن في ضمان الاستقرار المالي للمحافظة.

وتعكس هذه الإنجازات التزامهم و تفانيهم في عملهم، مما ساهم بشكل كبير في تعزيز قدرات المحافظة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.