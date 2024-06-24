ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رابط الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحان الإلكتروني لمتقدمي وظيفة باحث بيئي

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الالكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف باحث بيئي بجهاز شئون البيئة، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.
ومن المقرر أن يعقد الجهاز الامتحان بمركز تقييم القدرات والمسابقات يوم ٢ يوليو المقبل.
وكان الجهاز قد أعلن أول أبريل الماضي عن مسابقة لتلبية حاجة جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة لتعيين عدد 24 في وظيفة باحث شئون بيئة ثالث بالمستوى الوظيـفي الثــالث (ج)، وذلك وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

الجهاز المركزي للتنظيم المركزي للتنظيم والإدارة بوابة الوظائف الحكومية قانون الخدمة المدنية