بروتوكول تعاون بجامعة الوادي الجديد لتطوير زراعة النخيل.. صور

شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد، وأعضاء لجنة العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الإثنين، توقيع بروتوكول تعاون بين كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد وإحدى الشركات المتخصصة في التنمية الزراعية بشأن التعاون المشترك في إطار التنمية الزراعية المستدامة ضمن "رؤية مصر 2030"، وذلك على هامش زيارة لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات لجامعة الوادي الجديد.

وقع البروتوكول كلا من الدكتور أيمن يوسف كساب عميد كلية الزراعة جامعة الوادي الجديد يرافقه عددا من أساتذة كلية الزراعية والمهندس الشوربجى على غريب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية المتحدة القابضة للتنمية الزراعية يرافقه المهندس بهاء عز العرب مدير عام الشركة وعددا من قيادات الشركة.

وقال الدكتور أيمن كساب عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، أن البروتوكول يستهدف تفعيل الأبحاث المتعلقة بالمنتجات الثانوية للنخيل على المستوى التجريبي والإنتاجي بما يتواكب مع المنظور البيئي للوصول إلى صفر مخلفات وكذلك دعم أنشطة البحث العلمي الزراعي بما يسهم في تحقيق أهداف الجهتين من خلال تمويل بعض الأبحاث ذات الجدوى الاقتصادية والمجتمعية والبيئية.

وأوضح أن البروتوكول يستهدف كذلك دعم الشركة لعدد من طلاب الماجستير والدكتوراه والأبحاث ذات الصلة بإنتاج بذور محسنة وجودة منتجات النخيل وزراعة الأشجار الخشبية و انتاج تقاوي البطاطس وتنظيم الندوات واللقاءات الإرشادية لتعميق الممارسات الزراعية المستدامة داخل الجامعة والمحافظة.

وأوضح كساب بأن البروتوكول يستهدف البروتوكول تنفيذ المشاريع البحثية ذات الجدوى الاقتصادية والبيئية والمجتمعية الموجودة لدى الطرفين وذلك على مستوى النطاق التجريبي والإنتاجي بمحافظة الوادي الجديد.

لتطوير زراعة النخيل ...بروتوكول تعاون بجامعة الوادي الجديد (1)

لتطوير زراعة النخيل ...بروتوكول تعاون بجامعة الوادي الجديد (2)