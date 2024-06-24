«البسوا الأبيض».. الشوارع خالية من المواطنين بسبب الطقس الحار

رصدت عدسة «البوبة نيوز» خلو بعض شوارع الجيزة من المواطنين؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة اليوم الإثنين.

وكانت الأرصاد توقعت أن تسجل درجات الحرارة اليوم الإثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39 للعظمى والصغرى 28 درجة، وعلى السواحل الشمالية 32 للعظمى والصغرى 23 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 41 للعظمى والصغرى 31 وعلى شمال الصعيد 41 للعظمي والصغرى 26 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمي والصغري 29 درجة .

وكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الثلاثاء شديد الحرارة نهارًا علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ورطب علي السواحل الشمالية وطقس مائل للحرارة ليلا؛ كما يشهد غدا الثلاثاء نشاط رياح علي القاهرة الكبرى والوجة البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.