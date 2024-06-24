ضغوط العمل أبرز أسباب الانهيار العصبي.. وهذه مخاطره

يتعرض بعض الناس للانهيار العصبي والذي يحدث نتيجة عدة عوامل واسباب والتي ابرزها التوتر المزمن، القلق، الضغوطات النفسية المستمرة، وفاة شخص عزيز، والاكتئاب، يشخص الانهيار العصبي حالة نفسية صعبة مقلقة على المصاب بها ولا لا تعد حالة الانهيار العصبي تشخيص رسمي لمرض عقلي، ولكن قد يكون لها العديد من التأثيرات السلبية على الحياة اليومية وعلى الأداء في العمل والمنزل، وتبرز "البوابة نيوز" أسباب الانهيار العصبي وأعراضه، وعلاجه.

-أسباب الانهيار العصبي:

الأمراض العقلية.

التوتر المزمن.

القلق والاكتئاب.

ضغوطات العمل.

ضغوطات الحياة المتكررة.

مرض الذهان.

المشاكل العائلية والعاطفية المستمرة.

الأداء السيء في العمل.

الشعور بانعدام الشخصية.

الصعوبات المالية.

الأمراض العقلية.

-مخاطر الإصابة بالانهيار العصبي:

أزمة في الصحة العقلية أو الانهيار العقلي.

عدم قدرة الشخص بشكل مؤقت على القيام بوظائفه ومهامه اليومية.

تأثيرات سلبية على الحياة اليومية وعلى الأداء في العمل والمنزل.

مخاطر على الصحة الجسدية والنفسية.

تغير عادات الأكل، مثل: فقدان الشهية أو الإصابة بالشراهة.

تغير عادات النوم، مثل الأرق أو النوم أكثر من المعتاد.

التعب، والإرهاق، وانخفاض الطاقة.

الآلام الجسدية غير المبررة، كالصداع وآلام المعدة.

الشعور بالعجز، واليأس، وفقدان الشغف.

الشعور بالقلق والتوتر، والشعور بالذنب.

الانخراط في العادات السلبية، منها التدخين أو شرب الكحول.

الأفكار الانتحارية وأفكار إيذاء النفس.

-العلاج:

اللجوء الى طبيب او اخصائي نفسي على الفور من الممكن ان يكون العلاج عبارة عن جلسات فقط.

ربما يحتاج بعض الناس ادوية مع الجلسات.

سيتعامل الطبيب على السيطرة على التوتر لمنع حدوث الانهيار العصبي.

يكون هناك علاج لمشاكل القلق الاكتئاب.