تحسين مهارات الإلقاء والشعر.. تعليم الوادي يبدأ ماراثون الأنشطة الصيفية بالمدارس |صور

أكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الأثنين، بدء تنفيذ خطة الأنشطة الصيفية بقطاع تعليم المحافظة بالتنسيق مع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وتوجيه عموم المديرية.

وأشار وكيل تعليم الوادي الجديد، إلى تنفيذ برنامج يستهدف تحسين وصقل مهارات الطلاب في اللغة العربية، تتضمن محاوره مهارات الالقاء الشعري ، الخط العربي القصة والمقال الأدبي, حفظ القران الكريم واثراء الثقافة الإسلامية ، فضلا عن ممارسة الأنشطة المختلفة وربطها بالمهارات التعليمية وترسيخ محاور التعليم الجديدة لديهم لإعداد متعلم مبدع مبتكر محب للوطن .

وأكد وكيل التعليم على مواصلة تنظيم الأنشطة الصيفية بكافة المدارس خاصة التي لا يوجد بها لجان امتحانات للثانوية العامة تزامنًا مع انتهاء الامتحانات وبداية الاجازة الصيفية لاستغلال طاقة الشباب والطلاب الفاعلة في أنشطة مفيدة يستفيدون منها واستثمار وقت فراغهم وإعداداهم من الجوانب المعرفية والمهارية والوجدانية وتنمية القيم السلوكية المستهدفة حيث تساهم هذه الأنشطة التربوية في اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة مؤكداً على تقديمه كل سبل الدعم الممكنة وتسخير الإمكانات المتاحة وتذليل التحديات أمام تنفيذ تلك الأنشطة والفعاليات المختلفة في القرى والنجوع.

وأشار سيد، إلى اهتمام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتفعيل وتكثيف العمل بالأنشطة الصيفية التي يتم تنظيمها بالمدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم على مستوى المحافظة وهو ما يظهر جليًا في توجيهاته المستمرة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والمرور الميداني الدوري على المدارس وتسخير الإمكانات المتاحة في هذا الشأن لافتًا إلى الإعلان عن كل الأنشطة الصيفية بتعليق لافتات واعلانات في مداخل المدارس ولوحة الإعلانات وغيرها من الأماكن الواضحة لإعلام الطلاب وأولياء الأمور بهذه الأنشطة ونشر ذلك على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، إنه يتم تنظيم أنشطة ومسابقات ثقافية ورياضية وفنية كـ(الرسم، والغناء، والتمثيل، الصحافة، الذكاء الاصطناعي، كرة القدم، كرة اليد، كرة الطائرة، ....) فضلاً عن فتح المكتبات لقراءة واستعارة الكتب خلال الاجازة الصيفية وهو ما يؤثر ايجابياً في بناء شخصية الطلاب المشاركين وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن لديهم.

تحسين مهارات العربي والإلقاء والشعر.. تعليم الوادي الجديد يبدأ ماراثون الأنشطة الصيفية بالمدارس (1)

تحسين مهارات العربي والإلقاء والشعر.. تعليم الوادي الجديد يبدأ ماراثون الأنشطة الصيفية بالمدارس (2)

تحسين مهارات العربي والإلقاء والشعر.. تعليم الوادي الجديد يبدأ ماراثون الأنشطة الصيفية بالمدارس (3)

تحسين مهارات العربي والإلقاء والشعر.. تعليم الوادي الجديد يبدأ ماراثون الأنشطة الصيفية بالمدارس (4)

تحسين مهارات العربي والإلقاء والشعر.. تعليم الوادي الجديد يبدأ ماراثون الأنشطة الصيفية بالمدارس (5)