برلمانية: ما مصير الأدوية بالمخازن في ظل درجات الحرارة المرتفعة؟

وجهت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بسبب نقص بعض أنواع الأدوية وخصوصا الأمراض المزمنة على الرغم من تحريك أسعار أغلب الأصناف مؤخرا.

وقالت النائبة: يواجه عدد كبير من المرضي إشكالية تتعلق بنقص بعض أصناف الأدوية، وخصوصا أصحاب الأمراض، والذين يعانون أشد المعاناة في الحصول على العلاج.

وأكدت النائبة أن هذه الإشكالية أثرت كذلك على توفير العلاج في منظومة التأمين الصحي، وكذلك العلاج على نفقة الدولة، مما يتسبب في صرف الأدوية للكثير من الحالات.

وقالت أمل سلامة: تأتي أزمة نقص الأدوية على الرغم من جهود الدولة في حل أزمة توفير العملة للاستيراد من الخارج، فضلا عن تلبية مطالب شركات الأدوية في تحريك الأسعار مؤخرا.

وطالبت عضو مجلس النواب، الحكومة بمراجعة شاملة لملف الأدوية، سواء في توفير النواقص، وكذلك التسعير.

وشددت النائبة، على ضرورة التركيز في توفير أدوية الأمراض المزمنة والذين يحتاجون لمتابعة وفقا لنظام علاجي محدد.