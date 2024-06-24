رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع الهيئة الاستشارية العليا

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم الاجتماع الدوري للهيئة الاستشارية العليا بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حاتم أمين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد النمر مستشار شئون الحوكمة الالكترونية والمعرفية والتحول الرقمي، والدكتورة دينا عبد الهادى مستشار الجامعة لشئون التطوير المؤسسي والحوكمة الإدارية، والدكتور مدثر أبو الخير المستشار المالي للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة، والمديرين التنفيذيين للمراكز الرئيسية بالجامعة، ومديري المراكز والوحدات بالجامعة.

خلال الاجتماع تابع رئيس الجامعة الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية والمستشفيات الجديدة تحت الانشاء " مستشفى 900900، ومستشفى الطوارئ الجديد"، والقناة الفضائية للجامعة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الاعمال الجارية وتسليم المشروعات في أقرب وقت ممكن وتشغيلها وتوظيفها لخدمة العملية التعليمية والبحثية والإدارية بالجامعة.

كما ناقش رئيس الجامعة موقف جامعة طنطا من التصنيفات الدولية، وآليات تحسين التصنيف الدولي للجامعة، مشيرا الى أن الخطة الاستراتيجية الجامعة تستهدف تحسين مكانتها بالتصنيفات الدولية، تماشياً مع خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠.