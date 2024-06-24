لخلق جيل متدين.. الأوقاف تدشن برنامجا تثقيفيا لأطفال واحات الوادي الجديد| صور

أناب اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، سيد محمود سكرتير عام المحافظة، لإفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمسجد ميمون بمدينة الخارجة، وذلك بحضور الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف ولفيف من أئمة وواعظات المديرية.

وأكد وكيل أوقاف الوادي الجديد، تنفيذ البرنامج التثقيفي الصيفي أسبوعيا بكافة مساجد المحافظة طوال الإجازة الصيفية؛ لتعليم القرآن الكريم والقيم الإسلامية والأخلاقية السمحة.

وقال الشيخ رمضان يوسف وكيل مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، إن وزارة الأوقاف تحرص على بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى النشء من خلال هذا البرنامج، وفي إطار حرصها الشديد على حق الطفل في الرعاية التامة والنشأة الكريمة، مؤكدًا أن حق الطفل لا يقف عند حدود الغذاء الصحي والرياضة اللازمة لصحة البدن، إنما يتضمن جوانب عديدة، منها التربية على القيم والأخلاق والثقافة الرشيدة التي تتناسب مع مرحلته العمرية.

يذكر أن البرنامج تحت رعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وفي إطار حرص وزارة الأوقاف على غرس القيم الدينية والأخلاقية والوطنية بين الأطفال، وبناء وعي الطفل بناءً وسطيًا صحيحًا وخلق جيل متدين.

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إفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد الوادي الجديد (1)

إفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد الوادي الجديد (2)

إفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد الوادي الجديد (3)

إفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد الوادي الجديد (4)

إفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد الوادي الجديد (5)

إفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد الوادي الجديد (6)

إفتتاح البرنامج التثقيفي الصيفي للطفل بمساجد الوادي الجديد (7)