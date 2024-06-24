مجلس خدمة المجتمع بجامعة دمياط يؤكد على فتح مسارات إبداعية للطلاب

انعقد اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 139 برئاسة الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل المجلس بالترحيب أعضاء المجلس موجهاً لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك داعياً الله أن يعيده على شعب مصر بالخير واليمن والبركات.

وجه بضرورة تنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية بالتعاون مع الكليات، لتشجيع طلابها على المشاركة ، وتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

كما وجه الوكلاء بضرورة توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي بكليات الجامعة ، ثم انتقل سيادته لمناقشة موضوعات المجلس.