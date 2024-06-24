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الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

مجلس خدمة المجتمع بجامعة دمياط يؤكد على فتح مسارات إبداعية للطلاب

جانب من الحدث
جانب من الحدث
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انعقد اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 مجلس شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجلسته رقم 139 برئاسة  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة دمياط ، وبحضور الأستاذ الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ووكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استهل المجلس بالترحيب أعضاء المجلس موجهاً لهم التهنئة بمناسبة عيد الاضحى المبارك داعياً الله  أن يعيده على شعب مصر بالخير واليمن والبركات.

وجه بضرورة تنظيم مسابقات وفعاليات رياضية وفنية وثقافية بالتعاون مع الكليات، لتشجيع طلابها على المشاركة ، وتبني المواهب التي تستحق الاهتمام والتطوير، وفتح المسارات الإبداعية أمامهم سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية أو الرياضية، ودعمهم في اكتشاف وتنمية إبداعاتهم ومواهبهم.

كما وجه الوكلاء بضرورة توفير وتنفيذ كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية التي تكفل توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية من المخاطر للعنصرين البشرى والمادي بكليات الجامعة ، ثم انتقل سيادته لمناقشة موضوعات المجلس.

التعليم والطلاب السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية بمناسبة عيد الأضحى المبارك خدمة المجتمع وتنمية البيئة