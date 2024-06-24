محافظ أسيوط ورئيس الجامعة يتفقدان موقع حريق كلية الطب

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط؛ للاطمئنان على آثار حريق محدود، اندلع ظهر اليوم الإثنين ٢٤ من يونيو، بوحدة الحاسب الآلي، والوسائل التعليمية بكلية الطب- جامعة أسيوط، وذلك برفقة اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، والمقدم أحمد القاضي بالأمن الوطني.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعةأسيوط، في بيان صادر عن جامعة أسيوط؛ إنه تمت السيطرة على الحريق المحدود بواسطة الأمن الإداري، ودعمت الإدارة العامة للحماية المدنية الجامعة؛ بعدد من سيارات الإطفاء، مؤكداً: إنه لا توجد أي إصابات بشرية، وتمت السيطرة على الحريق.

وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ إن التقرير المبدئي يؤكد أن سبب الحريق ماس كهربائي؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة بوحدة الحاسب الآلي، والوسائل التعليمية، بمبنى كلية الطب بالدور الخامس، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

رافق المحافظ، ورئيس الجامعة؛ الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والأستاذ شوكت صابر أمين الجامعة، وعدد من القيادات الأمنية، ورجال الحماية المدنية، وقيادات العمل الطبي، والأمني، والإداري بالجامعة.

واستمع الدكتور أحمد المنشاوي؛ إلى شرح مفصل من الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب، حول المعلومات المتوفرة عن هذا الحريق، والتعرف على كافة التطورات، وتحديد حجم الخسائر المادية التي وقعت، موجهاً بضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة؛ لعودة انتظام العمل بصورة طبيعية، مشيداً بما بذله رجال الحماية المدنية، وتعاونهم في السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب، و تم إخماده بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.