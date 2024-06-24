صحة مطروح: تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لـ1579 مستفيدا خلال عيد الأضحى

صرح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم الإثنين، بأنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين من خلال خطة التأمين الطبي في عيد الأضحى 2024، بالإضافة إلى عمل الفرق الطبية للمبادرات الرئاسية والقوافل العلاجية والتثقيف والتوعية الصحية بأماكن التجمعات والشواطئ والمتنزهات العامة أثناء احتفالات المواطنين بعيد الأضحى 2024.

جاء ذلك فى ضوء خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة مطروح خلال إجازة عيد الأضحى 2024؛ لضمان استمرار تقديم الخدمات الصحية المتميزة للمواطنين بالمحافظة.

وكيل صحة مطروح: خدمات التوعية والتثقيف الصحى لـ750 مواطنا خلال عيد الاضحى 2024

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، أنه تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحى لعدد 750 مواطنا، وتمت التوعية بالخدمات المقدمة من خلال المبادرات الرئاسية، وكذا أمراض الصيف وخطورة ضربات الشمس والطفيليات المعوية وسوء استخدام المضادات الحيوية.



وكيل صحة مطروح: تقديم الخدمات الطبية بالقوافل العلاجية لـ 927 مستفيدا

وأضاف وكيل صحة مطروح أنه تم تقديم خدمات المبادرات الرئاسية لعدد 1579 مواطنا، حيث تم تقديم خدمات مبادرة الاعتلال الكلوي لعدد 498 منتفعا وخدمات مبادرة صحة المرأة لعدد 199 منتفعة، وخدمات مبادرة الكشف المبكر عن فقد السمع لعدد 154 مواطنا، وخدمات مبادرة كبار السن لعدد 58 منتفعا، وخدمات مبادرة اكتشاف وعلاج الأورام السرطانية لعدد 660 منتفعا، وخدمات مبادرة صحة الأم والجنين لعدد 10 منتفعات، كما تم تقديم خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج لـعدد 927 مواطنا، وذلك من خلال القوافل العلاجية.



وأكد الدكتور مبروك سالم استمرار الجهود المبذولة لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مقدماً الشكر للدكتور حجازى أحمد منسق القوافل، والدكتورة إسراء راضى مدير إدارة التثقيف الصحى بالمديرية، والدكتور أحمد عماد منسق المبادرات الرئاسية بالمديرية، وجميع الفرق الطبية والعاملين المشاركين في هذا العمل الرائع، مثمناً الجهود المخلصة المبذولة للحفاظ علي صحة وسلامة المرضى والمواطنين بمحافظة مطروح.