أزمة مباراة القمة.. جلسة وزير الرياضة تحسم إقامة اللقاء في موعده

كشف مصدر خاص أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يعقد حاليا جلسة مع النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة وحسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي الزمالك من أجل احتواء ازمة مباراة القمة المقرر لها بعد غدا الثلاثاء 25 يونيو.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز اليوم أن وزير الرياضة توصل إلى اتفاق مع رئيسي الزمالك والرابطة من أجل تقريب وجهات النظر بين الطرفين وإقامة اللقاء بين الأهلي والزمالك في موعد غدا الثلاثاء.

ومن جهة أخرى تقرر تعيين طاقم تحكيم إسباني بقيادة أليخاندرو مونييز رويز مباراة الأهلي والزمالك، في الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويعاون مونييز الحكمان المساعدان دييجو سانشيز روخو وفابيان بلانكو، والحكم الرابع فرانشيسكو خوسيه.

ويقود سانتياجو خايمي لاتري تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" ويساعده ميجيل أنخيل أورتيز أرياس.

وجاء قرار تعيين طاقم حكام أجنبي بناء على طلب النادي الأهلي.

وكان النائب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة عقد اجتماع امس الاول مع مسؤولي نادي الزمالك على رأسهم حسين لبيب رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء ومعه حسام المندوه وهشام نصر وحسين السيد فى محاولة لإقناع الزمالك بلعب مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل.

وخرج الاجتماع صفر اليدين بعدما تمسك مجلس الزمالك بمطالبه بعدم خوض اللقاء وتحفظ مسؤولو الزمالك على المعاملة الأفضل التي يتمتع بها المنافس فى إشارة إلى الأهلي.



وشرح رئيس الرابطة الأمر لمسؤولي الزمالك موضحا أن الزمالك لعب بالدور الأول بالدوري ١٥ مباراة والأهلي ١٤، ولعب الزمالك بالدور الثاني ٥ مباريات بينما الأهلي ٤، ولعب المؤجلات يتم بترتيبها على أساس القرعة التي أقيمت في أول الدوري.