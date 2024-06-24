غدًا.. فتح مكتب التنسيق لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية للشهادات المعادلة العربية والأجنبية

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتيسير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية عن فتح مكتب التنسيق للشهادات المعادلة العربية والأجنبية والحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية 2023 بمقر كلية الصيدلة مبنى المدرجات الجديد بجامعة قناة السويس، وذلك اعتباراً من غداً الثلاثاء.

و أكد الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية على جاهزية مكتب التنسيق لاستقبال الطلاب من التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف ظهراً .

جاء ذلك بالتزامن مع الجولة التفقدية التي قام بها الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية - داخل مكتب التنسيق - يرافقه الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية والمحاسب شريف فاروق أمين عام الجامعة والمهندس عادل ألبير أمين عام الجامعة المساعد.

وأشار الدكتور عادل حسن إلى ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وأولياء الأمور، حيث تم تخصيص مدرج مكيف لاستقبال الطلاب وأولياء الأمور، مع توفير طاقم من الإداريين بكل كلية لتعريف الطلاب بالبرامج المتاحة بكل كلية وآليات الدراسة بنظام الساعات المعتمدة الذي تعمل به جميع برامج الجامعة الأهلية.

تأتي أعمال مكتب التنسيق بإشراف تنفيذي الدكتور تامر حسنين مدير وحدة نظم المعلومات الإدارية.

كما أوضح الدكتور عادل حسن ضرورة أن يكون الطالب قد قام بالتقديم الكترونيا قبل التوجه إلى مكتب التنسيق، لافتاً إلى أهمية إحضار إيصال دفع مصروفات سحب الملف عند التوجه إلى مكتب التنسيق.

وشكّل الدكتور عادل حسن فريق لمراجعة الأوراق المُقدمة، وتوزيع المهام على الإداريين وذلك لضمان سير العمل داخل مكتب التنسيق بسهولة ويسر مع توافر عنصري الدقة والسرعة في الأداء.

وأفاد الدكتور عادل حسن أن التنسيق سيستمر لمدة أسبوع بصفة مبدئية، مشيراً إلى أنه سيتم لاحقاً الإعلان عن المرحلة الثانية للتنسيق لاستكمال التحاق طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية وكذلك للحاصلين على الثانوية العامة المصرية والأزهرية 2024 .

جدير بالذكر أن إعلان نتائج القبول المبدئي سيكون في الثامن من يوليو القادم على أن يتم دفع المصروفات والقبول النهائي في الفترة من 9 يوليو وحتى 15 يوليو.