طلب إحاطة بشأن الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت الطعام والخبز السياحي

تقدم الدكتور أيمن أبوالعلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية، بشأن الزيادة الكبيرة في أسعار زيوت الطعام، وأسعار الخبز السياحي.

وقال "أبوالعلا" في طلب الإحاطة الذي تقدم به: "إنه استمرارا لحالة عدم الانضباط في الأسواق.. يواجه المصريون أزمة كبيرة في أسعار الزيوت، حيث تجاوز سعر اللتر الواحد 100 جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على الأسرة، كما يشهد سعر العيش السياحي ارتفاعًا مبالغا فيه، حيث وصل سعر الرغيف ٤ جنيهات في بعض المناطق".

وتابع الدكتور أيمن أبوالعلا: "إن كل هذا التلاعب يأتي في ظل غياب واضح للرقابة على الأسواق، حتى تحول المواطنون إلى فريسة لجشع التجار"، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل العاجل لحسم التلاعب في الأسعار، حفاظا على المواطنين، ولمنع كافة أوجه الاحتكار.