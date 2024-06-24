جامعة الدلتا التكنولوجية تواصل استعداداتها لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية فى نسخته الأولى

تواصل جامعة الدلتا التكنولوجية برئاسة الدكتور عربى السيد كشك استعداداتها لأسبوع شباب الجامعات التكنولوجية فى نسخته الأولى، وفى هذا الإطار نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب اجتماعًا لمتابعة آخر التجهيزات لهذا الأسبوع، بحضور الدكتور اشرف السيسى نائب رئيس الجامعة والمشرف على كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة،الدكتور احمد الصاوى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب،الاستاذ احمد المراكبى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب،السادة مشرفى الأسبوع والطلاب المشاركين.

يأتي هذا الأسبوع في إطار استراتيجية الدولة لمواصلة الدعم وتحقيق التواصل بين شباب الجامعات التكنولوجية ،بما يسهم في تنمية مداركهم ومهاراتهم، والتنافس الهادف في مختلف أنواع الأنشطة .

خلال فعاليات الإجتماع تم مناقشة استعدادات وتجهيزات الطلاب لهذا الأسبوع وحثهم على تنمية الذات وتطوير قدراتهم فى الأنشطة المختلفة للتمثيل المشرف للجامعة والفوز بمراكز متقدمة، والتأكيد على حرص الجامعة لتوفير كافة سبل الدعم للطلاب.

ومن جانبه، اكد الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة،ان اسبوع شباب الجامعات التكنولوجية يدعم خطط الدولة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، من خلال التشجيع على ممارسة الأنشطة الطلابية وبناء العقول والإبداع والحوار المتبادل بين الطلاب ؛لعرض طموحاتهم وآمالهم وخبراتهم ويمارسون فيه هواياتهم المفضلة.

واضاف الدكتور كشك ان الجامعة تحرص على توسيع نطاق النشاط الطلابي لإكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية لطلابها، وتوفير بيئة إبداعية وتدريبية وتنافسية عادلة لهم، وتحفيزهم وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، مما أدى إلى فوزهم بمراكز متقدمة في مختلف المجالات العلمية والابتكارية والثقافية والرياضية.

واشار الدكتور اشرف السيسى ان اسبوع شباب الجامعات التكنولوجية مقرر إقامته خلال شهر اغسطس القادم ، وفقاً للرؤى والإستراتيجيات التي تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة، خاصة فيما يتعلق بتنمية مهارات الشباب وإمكاناتهم.

وحث الدكتور احمد الصاوى الطلاب ان يكونوا خير سفير للجامعة ونموذج مشرف لها بفوزهم بمراكز متقدمة فى مختلف المجالات.

اختتم الإجتماع بحوار مفتوح مع الطلاب والإجابة على كافة تساؤلاتهم.

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