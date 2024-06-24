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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

صور.. ضبط كمية من اللحوم الفاسدة داخل مصنع بكوم أوشيم في الفيوم

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم حملة مكبرة من إدارة تموين مركز طامية بالمرور على المصانع بكوم أوشيم لمتابعة الشروط الصحية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط 200 كيلو جرام من اللحوم المجمدة غير صالحة للاستخدام الآدمى منتهى الصلاحية من أحد المصانع بكوم أوشيم.
وذلك في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية وكافة الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق ومراقبة الأسعار.

وأكد المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي. 

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