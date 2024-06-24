ننشر أول صورة للمتهم في واقعة مذبحة أسرة قرية الشين بالغربية

حصلت البوابة نيوز علي أول صورة للشاب المتهم في واقعة مذبحة أسرة الغربية التي راح ضحيتها والدة المتهم وشقيقة وشقيقته بعد ان ذبحهم وشعل النيران فيهم.

وتجرى نيابة مركز قطور فى محافظة الغربية؛ تحقيقات فى واقعة قيام شاب بقتل والدته وشقيقه وشقيقته ذبحا وإضرام النار بجثثهم داخل منزلهم؛ بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور وطلبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الجريمة ومعرفة سببها وملابساتها وتشريح الجثث والتصريح لدفنها.



وكان مدير أمن الغربية ، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور، بورود بلاغا من الأهالي، بمقتل أسرة واحدة، داخل منزلهم بعزبة رستم التابعة لقرية الشين بمركز قطور.؛وانتقلت المباحث الجنائية لمكان الحادث، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، قيام شاب يدعي "محمد. ا" بذبح والدته وشقيقه وشقيقته، ، وأضرم النيران بهم.



وتكثف الأجهزة جهودها لضبط المتهم الهارب بعد ارتكاب الجريمة وتشير المعلومات الأولية أن المتهم يعانى اضطرابات نفسية.

وجرى نقل الجثامين إلى مشرحة المستشفى المركزى، وحرر محضر بالواقعة؛ وأخطرت النيابة التى أصدرت قرارها المتقدم.