المفوضية الأوروبية تمهد الطريق لفرض عقوبات مالية كبيرة على "آبل"

مهدّت المفوضية الأوروبية، الطريق لفرض عقوبات مالية كبيرة على شركة (أبل) الأمريكية، معتبرة، في رأي تمهيدي، أن متجر التطبيقات التابع لها (آب ستور) لم يلتزم بقواعد المنافسة الجديدة المعتمدة في الاتحاد الأوروبي.

ورأت المفوضية- حسبما ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية، اليوم /الاثنين/- أن قواعد "آب ستور" تنتهك نظام الأسواق الرقمية؛ لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة، من أجل الحصول على عروض ومضامين. وبحسب القناة، فإن "آبل" بنت نجاحها على نظام بيئي مغلق حول "آي فون"، وتطلب السيطرة على جميع المعلومات، وهي فلسفة تعرض قواعد المنافسة الأوروبية.

وأمام "آبل" الآن إمكانية ممارسة حقوقها في الدفاع عن نفسها باطلاعها على الملف، ويمكن للمجموعة الأمريكية أن ترد خطيا على الخلاصات الأولية.

بدوره.. قال المفوض الأوروبي للشئون الرقمية "تييري بروتون": "نحن عازمون على استخدام كل الأدوات الواضحة والفعالة التي يوفرها نظام الأسواق الرقمية؛ لنضع حدا سريعا لهذا المسلسل المتواصل منذ سنوات طويلة جدا". وكانت المجموعة الأمريكية العملاقة سجلت إيرادات قدرها 383 مليار دولار خلال السنة المالية 2023، التي انتهت في سبتمبر الماضي.