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الإثنين 24 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر صرف الدولار أمام الجنبه منتصف تعاملات اليوم الاثنين 24 يونيو 2024

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار أمام الجنيه في منتصف تعاملات اليوم الاثنين 24 يونيو 2024 في البنوك المصرية .

وكان أمس اختتمت التعاملات على ارتفاع قدره  44 قرشا ليسجل سعر العملة الأجنبية نحو 48.09 جنيه للشراء و 48.19 جنيه للبيع داخل البنك المركزي المصري.

 سجل أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 48.05 جنيه للشراء و 48.15 جنيه للبيع في البنك المصري لتنمية الصادرات، يليه 48.08 جنيه للشراء و 48.18 جنيه للبيع في بنوك " فيصل الإسلامي، البركة، العقاري المصري العربي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.1 جنيه للشراء و 48.2 جنيه للبيع في بنوك " سايب، المصري الخليجي، الاسكندرية، كريدي أجريكول، المصرف المتحد، القاهرة، مصر، الأهلي المصري، الأهلي الكويتي، الأهلي المتحد، التجاري الدولي CIB،HSBC، المصرف المتحد،QNB، قناة السويس، المصرف العربي الدولي".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.2 جنيه للشراء و 48.3 جنيه للبيع في ميد بنك، ثم 48.38 جنيه للشراء و 48.48 جنيه للبيع  في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل أعلى سعر للدولار أمام الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية.

 

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