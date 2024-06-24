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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

برنامج تدريبي لتأهيل 1467 معلمة وموجهة رياض أطفال على استراتيجيات التدريس بني سويف

الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولى التعليم سير البرنامج التدريبي الذي تنظمه المديرية،ويستهدف تأهيل وتمكين معلمات وموجهات مرحلة رياض الأطفال من استخدام استراتيجيات التدريس التفاعلية المتعددة لتحقيق الأهداف المرجوة ونواتج التعلم واكتساب المهارات الحياتية وتوظيف تلك الاستراتيجيات في تفعيل منهج 2.0 لتنمية المهارات الأساسية لأطفال الروضة. 

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده وكيل الوزارة هاني عنتر ، وتضمن الإشارة إلى  تفقده لسير العمل في البرنامج التدريبي ، وفي حضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام وغادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب ، للاطمئنان على  توافر كافة التيسيرات من الأدوات والخامات ووسائل الشرح والايضاح ضمن فعاليات التدريب الذي يستهدف أكثر من 1400معلمة وموجهة رياض أطفال على مستوى الإدارات السبع

وأضافت غادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب بأنه تم تجهيز 49 قاعة تدريبية لاستقبال 1467 معلمة وموجهة على استخدم استراتيجيات التدريس المتنوعة والمتضمنة بمنهج 2.0 (استراتيجية اللعب، استراتيجية سرد القصص، أداء الأدوار ، المفهوم والأهمية والوظيفة وتطبيقاتها في نافذة القيم والأخلاق ، استراتيجية الكتابة في الهواء ودورها في دعم مهارات الكتابة باستخدام استراتيجيات التدريس ( التدريس القائم على اللعب ). 

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