مصطفى قمر ووائل جسار يلتقيان معا بحفل غنائي في لبنان

يستعد الفنان مصطفى قمر، لإحياء حفل غنائي في لبنان ضمن حفلات الصيف، ويشاركه به الفنان اللبناني وائل جسار، يوم 19 من يوليو المقبل.

ويقام حفل قمر وجسار في "O Beirut" وهي من أضخم القاعات المخصصة للحفلات في لبنان.

ومن المنتظر أن يقدم مصطفى قمر خلال الحفل مجموعة مميزة ومتنوعة من أجمل أغانيه ومن بينها أغاني "لسه حبايب" و "السود عيونه" و "منايا" و "حبيب حياتي" و "بسلم عليك" و"الليلة دووب".

بينما يقدم وائل جسار أشهر أغانيه منها: بتوحشيني، خليني ذكرى، غريبة الناس وغيرهم.

حفل مصطفى قمر ووائل جسار من تنظيم محمود الشيخ ووليد يزبك بالتعاون مع المنتج اللبناني باسيلا شلهوب.

ويستعد مصطفى قمر خلال الفترة المقبلة للقيام بجولة غنائية في الصيف بعدة دول منها مصر والأردن والخليج.

يذكر أن آخر أعمال مصطفى قمر فيلم "أولاد حريم كريم"، وشاركه البطولة داليا البحيري وعلا غانم وبشرى وخالد سرحان وتيام قمر وبسمة وغيرهم، ومن تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس.