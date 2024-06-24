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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بكفرالشيخ

ازالة حالة تعدي علي
ازالة حالة تعدي علي أرض أملاك الدولة بكفر الشيخ
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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، برئاسة أحمد عيسى، فى تنفيذ قرارين إزالة من المهد على مساحة 3 قراريط بقريتى متبول ,كفر المنشى عبارة قواعد خرسانية، وشدة خشبية، وذلك للتصدى للبناء المخالف وللحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، والتي هي حقاً للأجيال القادمة.

أكد محافظ كفرالشيخ، hستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

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IMG-20240624-WA0052
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إزالة التعديات على الاراضي الزراعية إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة محافظ كفرالشيخ تعديات على الأراضي الزراعية أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية