أهالى قرية طبهار بالفيوم يتجمعون أمام مشرحة زينهم لاستلام جثمان "موظف الزراعة"

ينتظر أهالى قرية طبهار بمحافظة الفيوم، وصول جثمان الشاب خالد احمد عوض، الذى يعمل سائق بوزارة الزراعة، من مشرحة زينهم بمحافظة القاهرة لدفنة فى مقابر الاسرة والذى القلى بنفسة مساء أمس من الطابق الـ 15 بوزارة الزراعة بحى الدقى .

وسط حالة من الحزن الشديد الذى سيطر على أهالى قرية طبهار التابعة لمركز ابشواى، بمحافظة الفيوم، عقب سماعهم نبأ وفاة الشاب خالد احمد عوض صاحب الـ 47 عاما والذى يعمل سائقا بوزارة الزراعة، والذى القى بنفسة من أعلى الطابق الـ 15 ، حيث تعالت الدعوات والرحمات له وامتلأت صفحات التواصل الادتماعى الفيس بوك بنعى الشاب الخلوق والخدوم والذى لم يكن يتأخر ابدا عن اى شخص من أهالى القرية .

حيث يستطف الشباب والرجال والنساء أمام مسجد عبدالله مؤمن فى انتظار وصول الجثمان لصلاة الجانزة عليه ودفنه فى مقابر الأسرة .

حيث تقف جميع السيدات أمام المسجد فى حالة أنهيار وبكاء شديد ودخلتأسرة الشاب، فى حالة هستيرية من البكاء والعويل ودخلت فى حالة أغماء .