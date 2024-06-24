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الإثنين 24 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الاحتلال يكثف القصف على المنطقة الشرقية بمخيم البريج وسط غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي
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قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال الإسرائيلي يكثف القصف على المنطقة الشرقية بمخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأضاف مراسل القاهرة الإخبارية، خلال فقرة "جولة المراسلين"، استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف المنطقة الشمالية الشرقية من مدينة رفح الفلسطينية.

ونوه، أن الاحتلال الإسرائيلي تسبب في استشهاد فلسطيني في قصف بالمدفعية الإسرائيلية استهدف المناطق الشمالية الشرقية بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأشار إلى أن الاوضاع الإنسانية، تزداد سوء بسبب نقص الإمدادت الغذائية والطبية، فضلًا عن المجاعة التي يعيشها سكان شمال قطاع غزة، بسبب الحصار المفروض من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

قوات الاحتلال قصف مخيم البريج غزة