بالصور.. الأعلى للجامعات يناقش إضافة وتحديث مقررات كلية الزراعة بالوادي الجديد

ناقشت لجنة الزراعة بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الإثنين، إضافة مقررات دراسية وتحديث المناهج لطلبة طلبة الزراعة بجامعة الوادي الجديد.

وأكد الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، خلال لقائه أعضاء اللجنة بمقر كلية الزراعة بمدينة الخارجة، أن لجنة قطاع العلوم الزراعية ناقشت بمقر كلية الزراعة مواد لائحة مرحلة البكالوريوس بالكلية ومحتويات المقررات بعد تطويرها وتحديثها وإضافة برنامج الهندسة الزراعية لتواكب الجديد في مجال الزراعة من حيث استخدام أحدث البرامج والتقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة.

أوضح طنطاوي، أن الهدف من تحديث مقررات الكلية أن تكون الكلية قادرة على تخريج خريج قادر على المنافسة محليًا ودوليًا لتلبية احتياجات سوق العمل من المستثمرين في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي على أرض محافظة الوادي الجديد وذلك لتحقيق التنمية المستدامة و رؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس جامعة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، لجنة قطاع العلوم الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وعضوية كل من الدكتور الشوادفي منصور موسى على، مستشار وزير التعليم العالي للجامعات الخاصة بكلية الزراعة جامعة المنوفية، الدكتور نظمي عبد الحميد عبد الغنى عطية عميد كلية الزراعة ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع الأسبق والدكتور محمود عبد المحسن حسن عميد كلية الزراعة جامعة قناة السويس ونائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون البيئة وخدمة المجتمع الأسبق وعضو لجنة القطاع الزراعي، والدكتور عاطف أبو الوفا رئيس جامعة الوادي الجديد السابق وعضو لجنة القطاع الزراعي بالمجلس الأعلى للجامعات.

صور الأعلى للجامعات يناقش إضافة وتحديث مقررات كلية الزراعة بالوادي الجديد

وفد الأعلى للجامعات يزور زراعة الوادي الجديد (1)

وفد الأعلى للجامعات يزور زراعة الوادي الجديد (2)