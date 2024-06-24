"إيثيدكو" أول شركة فى أفريقيا تحصل على شهادة ألمانية للبولى إيثيلين عالى الكثافة

نجحت شركة ايثيدكو في الحصول على شهادة الاعتماد PE100 لخامات المواسير البلاستيكية من المعامل المركزية الألمانية SKZ للاستخدام في شبكات مواسير الضغط العالي للمياه والغاز و الصرف الصحي والصناعي.

حيث تخضع عينات المواسير البلاستيكية من هذا المنتج لاختبارات ضغط قاسية عند درجات حرارة مختلفة لمدة 14 شهرا متواصلة وبعدها يتم تصنيفها تبعا لدرجة تحملها للضغوط المختلفة وطبقا للمواصفة القياسية العالمية ISO 9080 ، وباتت شركة ايثيدكو الشركة الأولى والوحيدة في قارة افريقيا التي تحصل على شهادة PE100 لخامات المواسير البلاستيكية على النحو الذي يعزز قدرتها التنافسية في السوق المحلي والأسواق العالمية.

وبهذه المناسبة تقدم كيميائى هشام رياض رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب بالتهنئو لكل العاملين بالشركة وكافة الادارات التى ساهمت فى تحقيق هذا الإنجاز والذى ياتى انطلاقا من استراتيجيه وزاره البترول للمساهمة الفعالة في المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة مؤكدا أهمية استمرار مسيره العطاء بكل الجهد والاخلاص لتحقيق الخطط والاهداف والمزيد من الانجازات.

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة الى تحقيق الاستدامة باعتبارها اولوية لصناعة البترول والغاز تنفيذا لرؤيه مصر ٢٠٣٠ ،

جدير بالذكر أن الحصول على هذه الشهادة يتيح استخدامها في مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية ضمن المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها الدولة مثل إنشاء المدن الجديدة، ومبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية، ومشروع الدلتا الجديدة ومشروع توشكي عوضا عن منتجات البولي ايثيلين التي يتم استيرادها من الخارج بالعملة الصعبة على النحو الذي يساهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعظيم المكون المحلي للصناعة المصرية.