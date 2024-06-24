استمرار أعمال رصف طريق «الهاويس - الخاشعة» ببلطيم

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ والدكتور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم الإثنين، أعمال رصف طريق «الهاويس - الخاشعة»، بمدينة بلطيم، مؤكدًا أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة فى مجال مشروعات البنية التحتية لقطاع الطرق، بإعتباره قطاعًا حيويًا وأحد عوامل دفع عملية التنمية المستدامة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

قال محافظ كفرالشيخ، إن أعمال الرصف شملت وضع الطبقة النهائية بطريق «الهاويس - الخاشعة»، بطول 3 كم، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية 2024- 2023، وتتضمن خطة الرصف أيضًا العديد من الطرق الرئيسية والفرعية فى شرق وغرب المدينة، وذلك تحت إشراف اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة مدينة بلطيم، والمهندس عماد عتمان، مدير مديرية الطرق بكفرالشيخ.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أنه يتم متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية الحالية للعام المالى 2024-2023، وعمل التقارير الفنية بذلك أسبوعيًا، ومتابعتها ميدانيًا على الطبيعة، مكلفًا بإعلان موعد تنفيذ أعمال الخدمات "الرصف – الكهرباء – مياه الشرب والصرف الصحى"، كبطاقة أعمال للمواطن على كل مشروع، موضحًا بها الجدول الزمني للتنفيذ ونسبته وموعد نهو الأعمال، لافتًا أنه سيتم تطبيق غرامات تأخير اتخاذ إجراءات قانونية وفورية ضد المقصرين.

شدد محافظ كفرالشيخ، على الإلتزام بمواعيد العمل، وتحقيق الانضباط فى العمل، والتعايش مع مشاكل المواطنين، والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز أعمال الرصف، وإستخدام مواد عالية الجودة فى أعمال الرصف، ومراعاة المواصفات الفنية خلال أعمال الرصف، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة المرور خلال فترة العمل، مشيرًا إلى إستمرار أعمال رفع الكفاءة والتطوير التى تشهدها مختلف الطرق بمراكز ومدن المحافظة، تحت إشراف مديرية الطرق بكفرالشيخ، والهيئة العامة للطرق والكبارى، فى إطار خطة التطوير الشاملة للطرق بالمحافظة بالتوازى مع كافة القطاعات الأخرى.

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