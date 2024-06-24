طلاب إحدي مدارس سنودس النيل الإنجيلي بالأقصر يزورون جمعية أصدقاء الكتاب المقدس

أجرت جماعة التربية النفسية للمرحلة الثانوية بإحدى المدارس التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، زيارة إلى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس دار الإيواء، في إطار خطة المدرسة لتنمية ورعاية الجوانب النفسية لطلابها وتعزيز شعورهم بالانتماء والمساهمة في روح الإنسانية ونموهم الشخصي والاجتماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قيمة العطاء الذي يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الآخرين،

خلال الزيارة، لم يكتف الطلاب بتقديم الهدايا التذكارية فحسب، بل قدموا أيضًا الدعم النفسي والمعنوي للنزلاء، ولعبوا معهم بفرح وقدموا عروضا مسرحية مميزة.

وكانت هذه التجربة ذات أثر كبير على الجميع، حيث شاركوا في أنشطة تعزز الروح المعنوية وخلقوا لحظات لا تُنسى.

وفي نهاية اللقاء شكرت إدارة المدرسة المهندس نصري شفيق، رئيس مجلس الجمعية وعضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، على دعمه وتعاونه.

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