ads
الإثنين 24 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

طلاب إحدي مدارس سنودس النيل الإنجيلي بالأقصر يزورون جمعية أصدقاء الكتاب المقدس

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أجرت جماعة التربية النفسية للمرحلة الثانوية بإحدى المدارس التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، زيارة إلى جمعية أصدقاء الكتاب المقدس دار الإيواء، في إطار خطة المدرسة لتنمية ورعاية الجوانب النفسية لطلابها وتعزيز شعورهم بالانتماء والمساهمة في روح الإنسانية ونموهم الشخصي والاجتماعي، بالإضافة إلى ترسيخ قيمة العطاء الذي يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الآخرين، 

خلال الزيارة، لم يكتف الطلاب بتقديم الهدايا التذكارية فحسب، بل قدموا أيضًا الدعم النفسي والمعنوي للنزلاء، ولعبوا معهم بفرح وقدموا عروضا مسرحية مميزة.

وكانت هذه التجربة ذات أثر كبير على الجميع، حيث شاركوا في أنشطة تعزز الروح المعنوية وخلقوا لحظات لا تُنسى.

وفي نهاية اللقاء شكرت إدارة المدرسة المهندس نصري شفيق، رئيس مجلس الجمعية وعضو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بالمدرسة، على دعمه وتعاونه.

449028760_443682341847472_2462083772510593799_n
449028760_443682341847472_2462083772510593799_n
449053064_443682435180796_8877811473782920658_n
449053064_443682435180796_8877811473782920658_n
449075330_443682411847465_2312813966436981977_n
449075330_443682411847465_2312813966436981977_n
جماعة التربية النفسية سنودس النيل الانجيلي جمعية أصدقاء الكتاب المقدس دار الإيواء الهدايا التذكارية