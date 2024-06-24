حسام أشرف يقود المحلة أمام البنك الأهلي

أعلن أحمد عبدالرؤوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة، تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة البنك الاهلي، بعد قليل، على ملعب الاول، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري الممتاز.

جاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد حسين.

خط الدفاع: هشام حافظ، نور الزموري،أحمد العش، مؤمن راضي.

خط الوسط: أحمد كهربا، بنجامين، السيد عوض.

الهجوم: محمد عادل، وحيد محسن، حسام أشرف.

وعلى مقاعد البدلاء:

محمد صابر، محمود ماهر، يوسف حسين، ماجد هاني، عبدالرحمن سمانة، أحمد عثمان، إسلام مرزوق، موسى افريم، حسام حسن