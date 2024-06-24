بوتين: موسكو تتوقع مواصلة العمل المشترك مع فيتنام

أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمحادثاته التي أجراها في فيتنام ووصفها بالبناءة والمثمرة..متوقعا مواصلة العمل المشترك مع هانوي.

جاء ذلك في رسالة شكر بعث بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الرئيس الفيتنامي تو لام والأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي نجوين فو ترونج، بعد زيارته للبلاد.

وجاء في الرسالة - التي نشرت على الموقع الإلكتروني للكرملين ونقلتها وكالة أنباء (تاس) الروسية - "أثق في أن تنفيذ الاتفاقيات الثنائية المبرمة سيساعد على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وأتوقع أن يستمر العمل المشترك النشط بشأن القضايا الرئيسية على جدول الأعمال الثنائي والدولي".

وكان الرئيس الروسي قد زار فيتنام الأسبوع الماضي في إطار جولة في شرق آسيا؛ حيث أجرى مفاوضات مع قيادة البلاد واجتماع مع خريجي الجامعات السوفيتية والروسية خلال زيارة الدولة التي قام بها في 20 يونيو الجاري.